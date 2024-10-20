En çok o yatırım aracı kazandırdı! Borsa İstanbul'da o hisseler zengin etti

Yatırım araçları arasında altın değer kazanırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 0,93 düşüşle kapattı.

1 3 Endeks, haftayı 8.793,61 puan seviyesinden tamamlarken, en düşük seviye 8.680,72 ve en yüksek seviye 9.070,02 oldu. 2 3 Bu sırada Borsa İstanbul'da Mali Endeks %2,08 düşüşle 10.014,44 puana geriledi. Hizmetler Endeksi %0,69'luk bir artışla 8.618,30 puana, Sanayi Endeksi %0,07'lik bir artışla 11.896,11 puana ve Teknoloji Endeksi %3,59'luk bir artışla 12.196,96 puana ulaştı. 3 3 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta %2,29 artarak 2.991 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını, yüzde 1,35 değer kazanarak 20.280 liraya yükseldi.



