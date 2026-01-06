Son dakika... Fenerbahçe-Samsunspor maçına saatler kala üzücü sakatlık!

Samsunspor'da Süper Kupa maçı öncesi yaşanan sakatlık takımı üzdü... Sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosunun dışında bırakıldı...

Samsunspor, Süper Kupa maçı öncesi sakatlık şoku yaşadı. Sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen, Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun antrenmanda ağrı hissettiği ve yapılan tetkikler sonucunda sakatlık tespit edildiği belirtildi. Samsunspor, futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Turkcell Süper Kupa Finalinde saat 20:30'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Samsunspor, sol kasık kas grubunda zorlanma ve ödem tespit edilen Rick van Drongelen'in kamp kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir. Oyuncumuza yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir. Rick van Drongelen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

