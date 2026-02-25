CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin katılımıyla Kurtköy Mahallesi’nde kapsamlı bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete Kadın Kolları, Gençlik Kolları, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Mahalle esnafıyla tek tek görüşen heyet, Ramazan ayı dolayısıyla hayırlı dileklerini iletti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmeleri dinlendi. Artan maliyetler, piyasalardaki daralma ve yerel düzeyde yaşanan sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Esnafın talep ve önerilerinin not alındığı ziyarette, çözüm odaklı atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı, halkla doğrudan temas kurmaya ve saha çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.