  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin katılımıyla Kurtköy Mahallesi’nde kapsamlı bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti
Yayınlanma:

CHP Pendik İlçe Başkanlığı’ndan Kurtköy’de Esnaf Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanlığı, İlçe Başkanı Niyazi Güneri’nin katılımıyla Kurtköy Mahallesi’nde kapsamlı bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete Kadın Kolları, Gençlik Kolları, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Mahalle esnafıyla tek tek görüşen heyet, Ramazan ayı dolayısıyla hayırlı dileklerini iletti.

641601267-1511678984292633-397598530432481301-n.jpg

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın ekonomik koşullara ilişkin değerlendirmeleri dinlendi. Artan maliyetler, piyasalardaki daralma ve yerel düzeyde yaşanan sorunlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

640499375-1511678944292637-1570991215485713904-n.jpg

Esnafın talep ve önerilerinin not alındığı ziyarette, çözüm odaklı atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

641224741-1511679020959296-7620776117898320657-n.jpg

CHP Pendik İlçe Başkanlığı, halkla doğrudan temas kurmaya ve saha çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Niyazi Güneri'den Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı’na ziyaret
Niyazi Güneri'den Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı’na ziyaret
Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Bu Ramazan Ayı’nda da Sürdürüyor
Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Bu Ramazan Ayı’nda da Sürdürüyor
Pendik “Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Hizmete Girdi
Pendik “Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Hizmete Girdi
Tuzlalı çocuklar İzcilik Haftası’nda doğayla buluştu
Tuzlalı çocuklar İzcilik Haftası’nda doğayla buluştu
Pendikli Rizeliler geleneksel iftar yemeğinde buluştu
Pendikli Rizeliler geleneksel iftar yemeğinde buluştu
Başkan Bingöl’den ‘Sıfır Atık’ çağrısı: Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasının büyük önem taşıyor
Başkan Bingöl’den ‘Sıfır Atık’ çağrısı: Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasının büyük önem taşıyor
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'ye Ziyaret
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'den CHP Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri'ye Ziyaret