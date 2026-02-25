Sumud Filosu yeni bir sefere hazırlanıyor! İçinde, 200 gemi 1000 doktor yer alacak

Gazze’de derinleşen insani krize dikkat çeken Doctors to Gaza Türkiye, Sumud Filosu ile birlikte bölgeye sağlık hizmeti ulaştırmak amacıyla yeni bir insani yardım seferi başlatacaklarını duyurdu.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Sumud Filosu katılımcıları Gazze’deki zulüm ve ablukanın yeniden kırılması için bu kez 200 gemi ve 1000 sağlık çalışanı ile 29 Mart'ta İspanya'nın Barselona kentinden yeniden hareket edecek. Düzenlenen basın toplantısında, ateşkes ilan edilmiş olsa da ablukanın devam ettiği ve bunun siviller üzerindeki ağır sonuçlarının sürdüğü vurgulandı. Sağlık altyapısının neredeyse tamamen tahrip edildiği, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin büyük kısmının işlevsiz hale geldiği, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin hayati risk oluşturduğu ifade edildi.

Sumud filosunun sağlık misyonu "Doctor to Gaza", delegasyonuda Türkiye'den de 17 sağlık derneği destek sağlarken delegasyonun başında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu’da yer alıyor.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Dünya Sağlık Örgütü’nün 21 Ocak 2026 tarihli raporuna göre, Gazze Şeridi’ndeki 36 hastanenin 34’ü (%94) hasar gördü. 14’ten az hastane kısmen hizmet verebilir durumda bulunurken, çalışan hastanelerin üçte birinden azı rehabilitasyon hizmeti sunabiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise Gazze’de 42 binden fazla kişi kalıcı şekilde hayatını etkileyen yaralanmalarla yaşamını sürdürüyor. Ekim 2023’ten bu yana bildirilen 167 binden fazla yaralının yaklaşık dörtte birini ağır vakalar oluşturuyor. 5 binden fazla kişi amputasyon geçirmek zorunda kaldı. 2026 projeksiyonlarına göre, Haziran ayına kadar beş yaş altındaki en az 132 bin çocuğun akut malnütrisyon riskiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

"NUH'UN GEMİLERİNİ YENİDEN YOLA ÇIKARTIYORUZ"

İHH Başkanı Bülent Yıldırım insani yardım gemilerinin yeniden yola çıkacağını belirterek, “Nuh’un gemilerini tekrar yola çıkartıyoruz. İnsanlık bu gemilere binecek” dedi. Yıldırım, dünya halklarının sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, daha önceki filoların ateşkes sürecinde etkili olduğunu ve bu girişimlerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise insanlığın kaybolmadığını göstermek için bir araya geldiklerini ifade etti. Gazze’de yaşananların büyük bir insani trajedi olduğunu belirten Kabaktepe, daha önce yola çıkan gemilerin ambargoyu delmek ve gıda ile ilacın bölgeye ulaşmasını sağlamak adına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Sesin yükseltilmesi ve uluslararası dayanışmanın artırılması gerektiğini söyledi.

"AMACIMIZ ABLUKAYI KIRMAK"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Muhammed Emin Akkoyunlu da Gazze’de sağlık sistemi üzerinden süren bir insani yıkım yaşandığını belirterek, “Katliam ve soykırım gıda ve sağlık üzerinden devam ediyor” ifadelerini kullandı. Akkoyunlu, Sumud Filosu’nun amacının ablukayı kırmak, sağlık ekipmanı ve personel desteği sağlamak olduğunu vurgulayarak, en az birkaç insanın hayatına dokunmanın dahi büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

GAZZE İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Açıklamada, 2025 yılında gerçekleştirilen Sumud Filosu girişiminin ardından yeni bir insani yardım seferi için hazırlıkların başlatıldığı duyuruldu. Doctors to Gaza Türkiye’nin, Sumud Filosu ile birlikte Gazze’ye doğru yola çıkma kararı aldığı belirtildi. Aralarında önceki filoya katılan gönüllülerin de bulunduğu ifade edilerek, bu girişimin bir “iyilik ve vicdan hareketi” olduğu kaydedildi.

Basın toplantısında doktorlar, hemşireler ve sağlık teknisyenleri başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına açık çağrı yapıldı. Gazze için birlik ve dayanışma zamanı olduğu vurgulanırken, kamuoyuna desteklerinden dolayı teşekkür edilerek açıklama sonlandırıldı.

