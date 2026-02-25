Velilerin şikayeti Rekabet Kurulu'nu harekete geçirdi: Özel okullara soruşturma başlatıldı!

Rekabet Kurulu, 19 özel okul hakkında, eğitim ücretleri ve yan hizmetlerdeki fiyat artışları ile rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu, özel okulların kayıt ücretleri ve ek hizmetlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili ön araştırmayı tamamlayarak soruşturma süreci başlattı.

Soruşturma, velilerden gelen şikayetler doğrultusunda, yüksek kayıt ücretleri ve zorunlu tekil satış noktaları gibi iddiaları incelemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, özel okulların kayıt ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik yürütülen önaraştırma tamamlandı.

Önaraştırma sürecinde elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri ciddi bulan Kurul, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma sürecini başlattı.

VELİLERİN ŞİKAYETLERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kararı, özellikle son dönemde velilerden gelen yoğun şikayetler üzerine şekillendi. İnceleme kapsamında; kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar, yemek, kıyafet ve kitap gibi yan hizmetlerdeki aşırı fiyat politikaları ile bu ürünlerin okul tarafından belirlenen tekil satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulması iddiaları değerlendirildi.

Hakkında soruşturma yürütülen 19 eğitim kurumu arasında Türkiye'nin pek çok ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, TED Ankara Koleji, Uğur Okulları ve Sınav Koleji gibi büyük eğitim zincirleri de yer alıyor.

4054 SAYILI KANUN'UN 4. MADDESİ NEYİ KAPSIYOR?

Soruşturmaya dayanak olan Kanun'un 4. maddesi; belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran teşebbüsler arası anlaşmaları, uyumlu eylemleri ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve davranışlarını yasaklıyor.

Soruşturmanın sonucuna göre, ihlal tespit edilen kurumlara idari para cezası uygulanması gündeme gelebilecek.

Soruşturma Açılan Eğitim Kurumları:

*Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

*Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

*Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

*Bahçeşehir Okulları AŞ,

*Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

*Bil Eğitim Kurumları AŞ,

*Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

*Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

*Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

*Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

*İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

*İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

*Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

*Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

*Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

*TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

*Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

*Uğur Okulları AŞ,

*Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ

