Galatasaray, Juventus'a beş çekti! UEFA Ülke Puanımız yeniden güncellendi, işte dünya sıralaması...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray sahasında Juventus'u 5-2 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etti. UEFA Ülke Puanımız yeniden güncellendi, işte dünya sıralaması...

Bu sansasyonel sonuç sonrası UEFA Ülke Puanı da yeniden güncellendi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Gabriel Sara, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ile 86. dakikada Sacha Boey kaydetti. Juventus'un gollerini 16 ve 32. dakikalarda Teum Koopmeiners attı.

Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.

Galatasaray'ın görkemli zaferi sonrası UEFA Ülke Puanı da yeniden güncellendi.

İşte Ülke Puanı'nda güncel sıralama:

1- İngiltere: 111.797

2- İtalya: 96.446

3- İspanya: 90.734

4- Almanya: 87.617

6- Portekiz: 69.266

7- Hollanda: 66.595

8- Belçika: 60.850

9- TÜRKİYE: 49.475

10- Çekya: 47.225

11- Yunanistan: 46.312

12- Polonya: 44.625

13- Danimarka: 41.606

14- Norveç: 39.737

