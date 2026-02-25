Tacizden tutuklanan CHP'li başkanın kızından gündeme bomba gibi düşen iddia: O mesajları ben attım!

Taciz iddialarıyla gündeme gelen ve tutuklu yargılanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı..

Tutuklu bulunan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında 16 yaşındaki bir kıza gönderdiği mesajlar nedeniyle başlatılan soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D, mesajları babasının değil, kıskançlık sonucu kendisinin attığını söyledi. Ancak savcılık, teknik inceleme bulgularının bu beyanla örtüşmediğini bildirdi.

Giresun’un Görele ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Hasbi Dede’nin, belediyede çalışan çaycının 16 yaşındaki kızı T.T.’ye sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında hakkında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen Dede tutuklandı.

MESAJLAR İDDİANAMEDE YER ALDI

Hazırlanan iddianamede Dede’nin mağdur kıza, “Ben nasıl erkeğim, etkiliyorsun beni, ben sana açılmışım, sevgilin olabilir sorun yok, beni beğeniyor musun, bu saatte neden yazar bir adam sence” şeklinde mesajlar gönderdiği yer aldı.

Haberin Devamı

SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK GELİŞME

Soruşturmada yeni bir aşamaya geçilmesine neden olan gelişme ise 16 Şubat’ta yaşandı. Bir psikolojik danışman, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak Dede’nin 15 yaşındaki kızı A.D.’nin seans sırasında söz konusu mesajları kendisinin attığını söylediğini bildirdi.

DEDE'NİN KIZI: KISKANÇLIK YÜZÜNDEN HEPSİNİ BEN YAZDIM

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre; bu ihbarın ardından A.D. ve annesi savcılığa giderek ifade verdi. A.D., mağdur T.T.’yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik hisler beslediğini ve kıskançlık nedeniyle T.T.’yi zor durumda bırakmak istediğini iddia etti. Bu amaçla babasının şarjda bulunan telefonunu aldığını, Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, ardından da uygulamaları ve mesajları sildiğini savundu.

SAVCILIK: BEYANLA TEKNİK İNCELEME ÖRTÜŞMÜYOR

Ancak savcılık kaynakları, yapılan siber incelemenin bu anlatımla çeliştiğini belirtti. A.D.’nin sildiğini söylediği uygulamaların, telefona el konulduğunda aktif ve yüklü halde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca A.D.’nin kendi telefonunda yer alan ve babasına yönelik yazıldığı belirtilen, suçu üstlendiği izlenimi veren mesajın da delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

