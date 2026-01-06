Altından rekor yükseliş gelir mi? Bugün 1 gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın fiyatı 6 Ocak Salı günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. ABD’nin Maduro operasyonunun yarattığı tansiyon tüm dünyada altın ve gümüş fiyatlarında yükselişe neden oldu. Türkiye’de serbest piyasada gram altın güçlü bir yükselişle 6 bin 110 lira seviyesinde günü kapattı. Bugün is sabah saatlerinde gram altın 6.181,69 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Ata altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı