Altından rekor yükseliş gelir mi? Bugün 1 gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
06 Ocak 2026 09:53
ABD’nin Maduro operasyonunun yarattığı tansiyon tüm dünyada altın ve gümüş fiyatlarında yükselişe neden oldu. Altından rekor yükseliş gelir mi? Bugün 1 gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın canlı grafiklerde hareketini sürdürüyor. Altın fiyatı 6 Ocak Salı günü anlık durumu ile yakından takip ediliyor. Özellikle yatırımcılar, bugün 1 gram altın ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. ABD’nin Maduro operasyonunun yarattığı tansiyon tüm dünyada altın ve gümüş fiyatlarında yükselişe neden oldu. Türkiye’de serbest piyasada gram altın güçlü bir yükselişle 6 bin 110 lira seviyesinde günü kapattı. Bugün is sabah saatlerinde gram altın 6.181,69 TL seviyesinde işlem görüyor. Peki, altın yükselecek mi? Bugün 1 gram altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, Ata altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı
Güncel altın fiyatları son dakika 6 Ocak 2025 tarihinde güncellendi. Küresel piyasalardaki düşüşün yerini yükselişe bırakmasıyla birlikte altın fiyatlarında geri çekiliş, yerini yükselişe bıraktı. Altın fiyatları ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonun ardından haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla altının ons fiyatı bu sabah yüzde 4 bin 472 dolara yükseldi. Peki, gram altın, Ata altın fiyatı, Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları 6 Ocak 2026 Salı!
ALTIN FİYATLARI 6 OCAK 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.182,94 TL
Satış: 6.183,65 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI 6 OCAK 2026
Alış:10.383,00 TL
Satış: 10.477,00 TL
ONS ALTIN FİYATI 6 OCAK 2026
Alış 4.470,32 Dolar
Satış: 4.470,90 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 6 OCAK 2026
Alış: 41.403,00 TL
Satış: 41.747,00 TL
ATA ALTIN FİYATI 6 OCAK 2026
Alış: 41.682,68 TL
Satış: 42.742,28 TL