Fenerbahçe, kesenin ağzını açtıkça açtı! Yıldız santrafor için 50 Milyon Euro'luk bütçe!

Fenerbahçe, kesenin ağzını açtıkça açtı: Fenerbahçe, sezon sonu için transfer planlarını yaparken, Dušan Vlahović için 50 milyon euro bütçe ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemini oldukça hareketli geçirirken, bir yandan da sezon sonu planlamalarını yapmaya başladı. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde yer alıyor ancak bu farkı kapatabileceğini düşünüyor. Fenerbahçe, şampiyonluk hedefini gerçekleştireceğine inanıyor ve sezon sonunda zaferi elde etmek için gerekli hamleleri yapmaya kararlı.

OCAK AYI TRANSFERLERİYLE GÜÇLENDİLER

Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosuna önemli isimler kattı. Anderson Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic gibi yıldızlarla güçlenen sarı-lacivertliler, bu isimlerle takımın derinliğini artırdı. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde transfer operasyonuna hız veren Fenerbahçe, geleceğe yönelik hamleler yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

VLAHOVIC İÇİN DEV BÜTÇE AYIRILDI

Fenerbahçe'nin gözünü ise sezon sonu transfer dönemine çevirdiği belirtildi. Gazeteci Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için yıldız santrfor Dušan Vlahović’e 50 milyon euro bütçe ayırmayı planladığını iddia etti. Juventus’ta forma giyen Sırp golcünün transferi için ciddi bir çalışma yapılacağı konuşuluyor.

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VLAHOVIC’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon 27 maça çıkan Dušan Vlahović, 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkılar sağladı.

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