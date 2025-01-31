Bilirkişiyi hedef gösterip savcıyı tehdit etmişti: İşte, İmamoğlu'nun adliye çıkışı konuşması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifade verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, hakkında açılan dava ve soruşturmalarla ilgili dikkat çeken cümleler sarf etmişti.

Hakkında açılan dava ve soruşturmalarla görevlendirilen bilirkişiyi eleştiren İmamoğlu, Satılmış Büyükcanayakın'ın aleyhte raporlar hazırladığını iddia etmişti.

BİLİRKİŞİYİ YANLI RAPOR DÜZENLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu, "heybedeki turpun büyüğünü açıklıyorum" diyerek, CHP’li belediyelerle ilgili soruşturmalarda sürekli olarak Satılmış Büyükcanayakın adlı kişinin, bilirkişi olarak atandığını ve bu ismin aleyhte raporlar hazırladığını iddia etti.

İmamoğlu, sanık olarak yargılandığı Beylikdüzü Belediyesi davası, İBB şirketleri İETT ve İSFALT ile Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi soruşturmalarında aynı bilirkişinin görevlendirildiğini öne sürdü.

İMAMOĞLU'NA 'BİLİRKİŞİ' SORUŞTURMASI

''Satılmış Büyükcanayakın.Var olmamış raporları yazan bilirkişi!" diyen İBB Başkanı, ''Aslında hiçbir şey yasadışı değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu'' ifadelerini kullandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün düzenlediği basın toplantısında 'kamu görevlisini hedef gösterme ve yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla resmen soruşturma başlattı.

2 SORUŞTURMA İÇİN İFADE VERDİ

İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere bir çağrı yapıldı. Çağrı üzerine CHP’liler adliye önünde toplanmaya başladı. Partililer adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önündeki meydanda polis araçları ve TOMA’ların yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Savcıyı tehdit ve bilirkişiyi hedef göstermekle suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun, hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "tehdit", "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından ifadesi alındı.

İMZA VE YURT DIŞI YASAĞI GELEBİLİR

Adliye önünde toplanan kalabalık ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Adliyenin Şişli kesimine bakan tarafında desteğe gelenlerle polis arasında arbede çıktı.

İfadesi tamamlanan Ekrem İmamoğlu , Çağlayan Adliyesi önünde toplanan vatandaşlara konuşma yaptı.

İmamoğlu konuşmasında, "Mesele İstanbul’da ne yazık ki kurulmaya çalışan bir kumpasın geldiği bir sonuçtur. Hedefin ne olduğu belli." dedi.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadesi alındıktan sonra bir tedbir konma ihtimalinden bahsediliyor. Bu tedbirin imza uygulaması gibi, yurt dışına çıkış yasağı gibi bir uygulama olabileceği gelen bilgiler arasında.

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