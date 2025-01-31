18 yıl sonra ilk kez bir Türk tarih yazdı: Alperen Şengün All-Star’da!

18 yıl sonra ilk kez bir Türk tarih yazdı: NBA takımlarından Houston Rockets'ın başarılı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA All-Star 2025’te boy göstermeye hak kazandı.

22 yaşındaki Alperen Şengün, Mehmet Okur'dan sonra NBA'de All Star seçilen ikinci Türk oyuncu oldu.

Basketbol kariyerine NBA takımlarından Houston Rockets'ta devam eden gösterdiği performansla Türk halkının gururu olan milli basketbolcu Alperen Şengün, tarihi bir başarıya imza attı.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star kadrosuna girmeyi başardı. NBA All-Star yedeklerine seçilmeyi başaran 22 yaşındaki milli basketbolcu, Türkiye'nin gururu oldu.

2025 NBA All-Star kadrosuna yedekten girmeyi başaran Alperen Şengün, yaptığı açıklamada "İnanılmaz. Hayallerimden, hedeflerimden biri gerçekleşti. Harika hissediyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET OKUR'DAN SONRA İKİNCİ TÜRK

Batı Konferansı'ndan seçilerek NBA AllStar 2025’te boy göstermeye hak kazanan 22 yaşındaki Alperen Şengün, Mehmet Okur'dan sonra NBA'de All Star seçilen ikinci Türk oyuncu oldu.

22 yaşındaki Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Atlanta Hawks'ı 100-96 mağlup ettiği mücadelede attığı 18 sayıyla kariyerinde 4 bin sayı barajını aşmayı başarmıştı. Ayrıca Alperen Şengün; sezon içerisinde şu ana kadar 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı.

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TAKIMLARIN İLK İLK BEŞLER BELLİ OLDU

Takımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular şöyle:

Doğu Konferansı ilk 5 oyuncuları:

Jaylen Brunson (New York Knicks)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Jayson Tatum (Boston Celtics)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Batı Konferansı ilk 5 oyuncuları:

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Kevin Durant (Phoenix Suns)

LeBron James (Los Angeles Lakers)

ALL-STAR MAÇI NE ZAMAN?

Milyonların merakle beklediği 2025 NBA All-Star organizasyonu, 16 Şubat'ta San Francisco'daki Chase Center'da oynanacak.

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