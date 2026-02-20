  1. Anasayfa
Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. Haftanın son iş günü altın fiyatları hareketlendi. Peki, altın fiyatları inecek mi, çıkacak mı? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? İşte sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları...
Altın fiyatları 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, yarım altın ve tam altın fiyatları gidişatı, ekonomi grafiklerine güncel olarak yansıyor. Jeopolitik gerilimler nedeniyle altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. ABD-İran gerilimi ons altın fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Buna göre dün sabah yüzde 0.1 düşüşle 4 bin 980 dolardan alıcı bulan ons altın, 4 bin 960,83 ila 5 bin 21,93 dolar aralığında dalgalandı. Ons altın yeni işlem gününe ise 5.006 dolar seviyelerinden başladı. Yurtiçinde gram altın ise dün Kapalıçarşı’da 7 bin 280 TL civarında işlem gördü. Serbest piyasada gram altın bugün açılışını 7.045 TL'den yaparken, çeyrek altın da 12.066 lira seviyesinden başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7397 liradan yeni günün açılışını yaptı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? Altın fiyatları düşüyor mu, artıyor mu? İşte 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını dalgalandırmaya devam ediyor. ABD-İran geriliminden beslenen ons altın, önceki günü yüzde 2.2 artışla 4 bin 985 dolardan tamamlamıştı. Dün sabah ise yüzde 0.1 düşüşle 4 bin 980 dolardan alıcı bulan ons altın, 4 bin 960,83 ila 5 bin 21,93 dolar aralığında dalgalandı. Yurtiçinde gram altın ise dün Kapalıçarşı’da 7 bin 280 TL civarında işlem gördü.

Altın fiyatlarındaki oynaklığa neden olan gelişmeler ise ‘ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler’, ‘dolar endeksindeki değişim’ ve ‘ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler’ olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye Diego Garcia Adası’nı Morityus’a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde Ada’daki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in, Trump’ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2026

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:11.909,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:12.066,00 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:7.043,73 TL

Gram altın satış fiyatı:7.044,56 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:5.003,56

Ons altın satış (USD) fiyatı:5.004,16

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:47.489,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:48.005,00 TL

