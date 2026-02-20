Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatlarındaki oynaklığa neden olan gelişmeler ise ‘ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine yönelik beklentiler’, ‘dolar endeksindeki değişim’ ve ‘ABD ile İran arasında artan jeopolitik gerilimler’ olarak öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’ye Diego Garcia Adası’nı Morityus’a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran’ın anlaşmayı reddetmesi halinde Ada’daki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt’in, Trump’ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.