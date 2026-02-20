Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın fiyatları 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın, yarım altın ve tam altın fiyatları gidişatı, ekonomi grafiklerine güncel olarak yansıyor. Jeopolitik gerilimler nedeniyle altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor. ABD-İran gerilimi ons altın fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Buna göre dün sabah yüzde 0.1 düşüşle 4 bin 980 dolardan alıcı bulan ons altın, 4 bin 960,83 ila 5 bin 21,93 dolar aralığında dalgalandı. Ons altın yeni işlem gününe ise 5.006 dolar seviyelerinden başladı. Yurtiçinde gram altın ise dün Kapalıçarşı’da 7 bin 280 TL civarında işlem gördü. Serbest piyasada gram altın bugün açılışını 7.045 TL'den yaparken, çeyrek altın da 12.066 lira seviyesinden başladı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 7397 liradan yeni günün açılışını yaptı. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile Kapalıçarşı ve serbest piyasa anlık alış satış fiyatı tablosu da mercek altına alındı. Peki bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ne kadar, kaç TL ediyor? Altın fiyatları düşüyor mu, artıyor mu? İşte 20 Şubat 2026 Cuma altın fiyatları son dakika canlı takip ekranı...