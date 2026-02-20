Meteoroloji uyardı: O bölgelerde sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Cuma günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtına; Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde batısı güneybatıdan 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah doğusu ile öğle batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batısı sağanak yağışlı. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi 7, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyi güneydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.