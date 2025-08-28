  1. Anasayfa
  Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda ederken yedek kulübesindeki tartışma gündem oldu!

Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda ederken yedek kulübesindeki tartışma gündem oldu!

Maçta dikkat çeken anlardan biri, oyundan çıkan Brown'un takım arkadaşı Djiku'ya elini uzatmamasıyla yaşanan tartışma oldu. Djiku'nun sinirlenerek elindeki eşyayı fırlatması ise yayın sırasında izleyicilerin dikkatini çekti...

Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda ederken yedek kulübesindeki tartışma gündem oldu!
Fenerbahçe yedek kulübesinde yayına yansıyan tartışma

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica'ya 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Maçta dikkat çeken anlardan biri, oyundan çıkan Brown'un takım arkadaşı Djiku'ya elini uzatmamasıyla yaşanan tartışma oldu. Djiku'nun sinirlenerek bir eşyayı fırlattığı anlar yayına yansıdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Benfica'ya 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Sarı-lacivertliler sahadan üzgün ayrılırken, karşılaşmaya damga vuran anlardan biri saha içinden çok yedek kulübesinde yaşandı.

Fenerbahçe, Devler Ligi'ne veda ederken yedek kulübesindeki tartışma gündem oldu!

YAYINDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Mücadelenin ikinci yarısında oyundan alınan Brown, kenara gelirken takım arkadaşı Alexander Djiku'ya elini uzatmadı. Bu hareket üzerine Djiku'nun oldukça sinirlendiği ve tepki göstererek önündeki bir eşyayı fırlattığı kameralara yansıdı. İki futbolcu arasındaki bu gerginlik, maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

