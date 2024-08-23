Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor için hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

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