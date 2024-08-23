Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor için hazırlıklarını sürdürüyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor için hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler daha sonra 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor için hazırlıkları tam gaz sürürüyor

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!İstanbul Havalimanı alarma geçti: 11 Afrika ülkesinden yolcular 'maymun çiçeği virüsü' nedeniyle takibe alındı!

Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek
Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ile nefesleri kesecek
Sivasspor'da yeni transfer: Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı
Sivasspor'da yeni transfer: Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu: Barış Alper gıda zehirlenmesi sonucu kadro dışı!
Ahmet Çakar ile Acun ılıcalı canlı yayında bir birlerine girdiler! Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu
Ahmet Çakar ile Acun ılıcalı canlı yayında bir birlerine girdiler! Ilıcalı'nın açıklamaları sosyal medya gündemine oturdu
Son Haberler
Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!
Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Narin'den 2 gündür haber yok!
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Rus hapishanesinde isyan çıktı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Diplomatik görüşmeler sonuçlandı: Mekke ve Medine'deki Türk okulları yeniden açılacak
Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Ali Koç'tan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Bakan Osman Aşkın Bak: Dijital bağımlılık, uyuşturucu gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit ediyor
Bakan Osman Aşkın Bak: Dijital bağımlılık, uyuşturucu gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit ediyor
Çok Okunanlar
Diyanet işleri başkanlığı açıkladı! Bugün Cuma hutbesinin konusu ne! 23 Ağustos Cuma hutbesi
Diyanet işleri başkanlığı açıkladı! Bugün Cuma hutbesinin konusu ne! 23 Ağustos Cuma hutbesi
Bugün burç yorumları neler, hayatınızda neler değişecek? 23 Ağustos 2024 Cuma burç yorumları
Bugün burç yorumları neler, hayatınızda neler değişecek? 23 Ağustos 2024 Cuma burç yorumları
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nden büyük indirim! 14-23 Ağustos tarihlerine özel güncel indirimli ürünler listesi açıklandı
''Belalı malikane! Boğaza hançer tartışması'' 23 Ağustos 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
''Belalı malikane! Boğaza hançer tartışması'' 23 Ağustos 2024 Cuma tüm gazete manşetleri
Ali Koç sahaya girmişti! TFF'den ilk açıklama geldi! 'Doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz'
Ali Koç sahaya girmişti! TFF'den ilk açıklama geldi! 'Doğru bulmuyor, kabul etmiyoruz'
Siltaş Yapı Pendikspor evinde Kocaelispora 2-1 mağlup oldu
Siltaş Yapı Pendikspor evinde Kocaelispora 2-1 mağlup oldu
Yorumlananlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos 2024 Perşembe tüm illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti