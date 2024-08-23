Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sıcak gelişmeyi duyurdu: terörle mücadele kapsamında, Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonla 16 PKK’lı terörist etkisiz etkisiz hale getirildi.

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Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sıcak gelişmeyi duyurdu: terörle mücadele kapsamında, Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonla 16 PKK’lı terörist etkisiz etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerine yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Tespit edilen 16 PKK’lı terörist etkisiz ise etkisiz hale getirildi.

Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerine yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Son Dakika... Irak’ın kuzeyine sıcak dakikalar: Tam 16 terörist etkisiz hale getirildi!

Operasyonda yerleri tespit edilen 16 PKK’lı terörist etkisiz ise etkisiz hale getirildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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