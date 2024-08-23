Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara ben fiyatları ne kadar oldu?

Benzinin İstanbul, İzmir ve Ankara fiyatları merak edilirken, 2024 yılında güncel akaryakıt fiyatları gündeme gelecek. 2024'e kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ve güncel fiyatları incelenmektedir. Bu günden itibaren, benzinin litre fiyatı 1,46 TL'ye düştü. Benzinde indirim var mı? 2024 yılına kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ne kadar olacak?

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Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara ben fiyatları ne kadar oldu?

Güncel benzin fiyatları ne kadar? 2024'te İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ne olacak? Akaryakıt fiyatlarına ilişkin yeni bir düzenleme bugün yürürlüğe girdi. 2024 yılında benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar olacak?

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İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BENZİN FİYATLARI 2024

İstanbul'da benzin 43,21 TL

İzmir'de benzin 43,98 TL

Ankara'da benzin 43,53 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da mazot 43,84 TL

İzmir'de mazot 44,80 TL

Ankara'da mazot 44,31 TL

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