Benzine zam var mı, İstanbul, İzmir ve Ankara ben fiyatları ne kadar oldu? Benzinin İstanbul, İzmir ve Ankara fiyatları merak edilirken, 2024 yılında güncel akaryakıt fiyatları gündeme gelecek. 2024'e kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ve güncel fiyatları incelenmektedir. Bu günden itibaren, benzinin litre fiyatı 1,46 TL'ye düştü. Benzinde indirim var mı? 2024 yılına kadar İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ne kadar olacak?