Fenerbahçe bu yüzden şampiyon olamıyormuş? Mourinho'dan olay sözler

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho, İngiliz basınına bir açıklama yaptı. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasını hakem kararlarına bağladı.

Samsunspor deplasmanında 2-2 olduğunda İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığını belirten Jose Mourinho, "Son maçımız 2-2 berabere bitti! Bu ligde sadece Fenerbahçe bu golü yemiştir. Sadece Fenerbahçe! O maçı başka bir takım 2-1 kazanırdı ve o gol geçersiz sayılırdı.

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VERİLEN KARARLAR ŞAMPİYONLUĞU ENGELLİYOR

Şampiyonluklarının engellendiğini söyleyen deneyimli antrenör, "Fenerbahçe'nin son on yıllık tarihi, iyi antrenörler, iyi oyuncular, çok özverili bir başkan ve yönetim kurulu... Hiçbir şey elde edemediler. "Bunun bir sebebi var" dedi ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk yarışlarında hakem kararlarının engellendiğine dikkat çekti.