Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…

Piyasaların yakından takip ettiği Fed’in faiz kararı geldi. Yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte faiz indirimi bekleyenler için hayal kırıklığı oldu, ABD Merkez Bankası, faizi sabit bıraktı.

YAYINLAMA
Google News
Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…

Hem ekonomi hem de enflasyon beklenmedik bir güç sergilediği için 2024'te bir dizi faiz indirimi umutları son birkaç hafta içinde neredeyse ortadan kayboldu.

Temassız ödemelerde rakam değişiyor! Kart sahipleri 1 Temmuz’a kadar acele edinTemassız ödemelerde rakam değişiyor! Kart sahipleri 1 Temmuz’a kadar acele edin

ABD Merkez Bankası, daha önce azalan enflasyona karşı güven kazanana kadar oranları düşürmenin uygun olmayacağını ima etmişti. Enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını aynı noktada bıraktı.

ekran-resmi-2024-05-01-21-38-35.png

FED, FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ACELE ETMİYOR

Beklendiği gibi, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Çarşamba günü Federal Rezerv, gösterge federal fon faiz aralığını %5.25-5.50'de değiştirmeden bıraktı.

Ayrıca hemen hemen beklendiği gibi, FOMC düşük enflasyondaki ilerlemenin bu yıl durduğunu kabul etti. Enflasyonun "sürdürülebilir" %2'ye doğru hareket ettiğine daha fazla güvene sahip olana kadar oranları azaltmanın uygun olmayacağını söyledi.

Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecekÇalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Migros dev indirim başlattı! O ürünlerde yüzde 50 indirim var
Migros dev indirim başlattı! O ürünlerde yüzde 50 indirim var
Fed Başkanı Jerome Powell: “Enflasyon hala çok yüksek, düşmesi gerekiyor”
Fed Başkanı Jerome Powell: “Enflasyon hala çok yüksek, düşmesi gerekiyor”
Temassız ödemelerde rakam değişiyor! Kart sahipleri 1 Temmuz’a kadar acele edin
Temassız ödemelerde rakam değişiyor! Kart sahipleri 1 Temmuz’a kadar acele edin
Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek
Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek
Son Haberler
Meteoroloji’den uyarı peş peşe geliyor: O illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı peş peşe geliyor: O illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…
Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…
Arka Sokaklar kadrosunda bir bomba daha! O isimde geri dönüyor
Arka Sokaklar kadrosunda bir bomba daha! O isimde geri dönüyor
TFF’de erken seçim sinyalleri geldi: Federasyon’dan açıklama gecikmedi…
TFF’de erken seçim sinyalleri geldi: Federasyon’dan açıklama gecikmedi…
SSK, Bağkur fark etmiyor! 12 bin 500 TL verilecek
SSK, Bağkur fark etmiyor! 12 bin 500 TL verilecek
Türkiye rekor kırdı! Turizm gelirleri güz güldürüyor
Türkiye rekor kırdı! Turizm gelirleri güz güldürüyor
Çok Okunanlar
Valilik günler önce uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!, bir çok evi su bastı, araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı
Valilik günler önce uyarmıştı! Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!, bir çok evi su bastı, araçlar alt geçitlerde mahsur kaldı
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü tüm burç yorumları | Boğa harcamalarınıza dikkat edin, Aslan duygularınızı özgürce ifade edin
1 Mayıs 2024 Çarşamba günü tüm burç yorumları | Boğa harcamalarınıza dikkat edin, Aslan duygularınızı özgürce ifade edin
Meteorolojiden o iller iç sarı kod uyarısı! 1 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Şiddetli yağmur ve su baskınlarına dikkat!
Meteorolojiden o iller iç sarı kod uyarısı! 1 Mayıs 2024 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Şiddetli yağmur ve su baskınlarına dikkat!
Aldatılan Kibariye pes dedirtti! Erkektir hepsi yapar
Aldatılan Kibariye pes dedirtti! Erkektir hepsi yapar
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kararlılık mesajı verdi…
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda kararlılık mesajı verdi…
First Republic Bank: ABD Cumhuriyet tarihinin çöküş hikayelerinden biri…
First Republic Bank: ABD Cumhuriyet tarihinin çöküş hikayelerinden biri…
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Uzmanlardan Hakkari için korkutan deprem uyarısı! ''Yüksekova-Şemdinli fayının 7 şiddetinde deprem üretme olasılığı var''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''
Bakan Şimşek, açıklama yaparak KDV tartışmalarına son noktayı koydu! ''KDV artışı yapılmadı''