Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…

Hem ekonomi hem de enflasyon beklenmedik bir güç sergilediği için 2024'te bir dizi faiz indirimi umutları son birkaç hafta içinde neredeyse ortadan kayboldu.

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ABD Merkez Bankası, daha önce azalan enflasyona karşı güven kazanana kadar oranları düşürmenin uygun olmayacağını ima etmişti. Enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını aynı noktada bıraktı.

FED, FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ACELE ETMİYOR

Beklendiği gibi, ABD Federal Açık Piyasa Komitesi Çarşamba günü Federal Rezerv, gösterge federal fon faiz aralığını %5.25-5.50'de değiştirmeden bıraktı.

Ayrıca hemen hemen beklendiği gibi, FOMC düşük enflasyondaki ilerlemenin bu yıl durduğunu kabul etti. Enflasyonun "sürdürülebilir" %2'ye doğru hareket ettiğine daha fazla güvene sahip olana kadar oranları azaltmanın uygun olmayacağını söyledi.

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