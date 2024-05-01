Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek

İşçi ve memura promosyon müjdesi. 15 Mayıs'ta tek seferlik hesaplara aktarılacak. Tek seferlik 31 bin TL ödeme var.

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Çalışana 15 Mayıs şüphesi! Tek seferlik 31 bin TL verilecek

2017 yılından bu yana promosyon ödemeleri devam ediyor. Bankalar tarafından çalışanlara ve emeklilere ödül olarak verilen yükseliş ödemeleri ile ilgili gelişmeler her gün kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

İnsanlar, hayat koşullarının olumsuz seyri nedeniyle maaş dışında ek ödemelere yönelik araştırmalarını sürdürürken, promosyonlar en dikkat çekici ve şu anda en yüksek karşılıksız ödeme olarak biliniyor. Emekli olarak da bazı çalışanlar promosyonlardan yararlanabilir. Belirli sayıda çalışanı olan özel sektörler veya kamu kurumları, ihale sonucu promosyon ödemesi yapacak olan bankayı seçer.

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Belediyeler, seçim öncesinde zam oranları ile kamuoyunun gündeminde yer alırken, zam belirtme görüşmelerinin sona ermesi sonrasında promosyonlar ile yeniden gündeme geldi. Belirlenen vadedeki sözleşmesi biten belediyeler, bankalar ile yapılan ihale sonucunda maaş bankasını seçer. Bankalar buna karşılık olarak çalışanlara hediyeler veriyor. Promosyon ödemeleri olarak bilinen bu ödemeler, neredeyse bir maaş ikramiye olarak görülebilir.

Sabah saatlerinde imzalanan bir promosyon ihalesinde İş Bankası kazanmıştır. Söz konusu belediye çalışanlarına İş Bankası tarafından 31,350 TL'lik bir promosyon ödülü verilecektir. Kırşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ödemelerin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Sözleşme 15 Mayıs'ta başladı ve 14 Mayıs 2027'de sona erecek. Ödemeler, Mayıs ayı maaşlarına istinaden hesaplara aktarılacak.

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