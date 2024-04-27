Eski Federal Rezerv danışmanı, Trump’ın Fed planını açıkladı

Trump'ın merkez bankasının eylemleri üzerinde, muhtemelen Fed Başkanı Jerome Powell'ı kovacağı konuşuluyor. Eski Federal Rezerv Kurulu özel danışmanı Andy Levin, Yahoo Finance ile bir röportaj verdi.

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ANDY LEVİN, FEDERAL REZERV’İN DEĞİŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Şu anda halkın memnuniyetsizliği ve Beyaz Saray'da orada olacak bir sonraki hükümetin bununla başa çıkmak zorunda kalacağını söyledi.

Donald Trump'ın bu önerisinin geçip geçmeyeceği şüpheli olsa da Levin, Fed'in tamamen karmaşık bir organ olduğunu söylüyor. Federal Rezerv'in daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için diğer kurumlardan bazı müdahaleler olsa da, siyasi müdahale uygun değildir.

DONALD TRUMP'IN FEDERAL REZERV YENİLEME PLANI

The Wall Street Journal'a atıfta bulunan CNBC'nin şok edici iddialarına göre, eski Başkan Donald Trump ve danışmanları Federal Rezerv'i büyük ölçüde değiştirmeyi düşünüyor.

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Yatırımcılar arasındaki ruh hali, son zamanlarda Fed'in agresif yaklaşımı ve faiz oranlarını yükseltme planları hakkındaki artan korkulardan etkilendi. Ayrıca, beklenenden daha yüksek olan son PCE enflasyon verileri, piyasa yatırımcılarının güvenini daha da baltaladı.

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Bu arada, önerilen çok gizli strateji, Trump'a Federal Rezerv'in karar alma prosedürleri üzerinde eşsiz bir kontrol vermeyi amaçlıyor.

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