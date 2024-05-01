Fed Başkanı Jerome Powell: “Enflasyon hala çok yüksek, düşmesi gerekiyor”

Faiz artırımı duraklaması, merkez bankasının Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar art arda faiz oranlarını yükselttiği altıncı duraklamasını işaret ediyor. Kalıcı enflasyon ve sağlıklı bir işgücü piyasası, merkez bankacılarının faiz oranlarını tutma kararına katkıda bulundu.

Fed’in faiz kararı piyasanın beklentilerine paralel geldi: İşte o açıklamalar…

FED’İN GENEL AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası Çarşamba günkü açıklamada, önemli noktalara değindi. Ortak konuşmada;

“Federal fon oranı için hedef aralıkta herhangi bir ayarlama göz önünde bulundurularak, Komite gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatlice değerlendirecektir. Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığı azaltmanın uygun olacağını beklemiyor.”

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KARARIN ARDINDAN POWELL KONUŞTU

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından basının karşısına çıktı. Powell, enflasyonun halen yüksek olduğunu söyledi;

“Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Kısıtlayıcı şartlar enflasyonda ve ekonomide aşağı yönlü bir baskı yaratıyor. Gelecek toplantıda faiz artırma ihtimalimiz çok düşük görünmekte.

Büyüme ve enflasyon verilerine baktığımda stagflasyon gömüyorum. Bir sonraki hamlemizin faiz artışı olması muhtemel değil. Faizlerin zirvede kalmasını gelecek olan veriler etkileyecek. Ekonomide belirsizlik devam ediyor. Enflasyon halen yüksek seyrediyor.”

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