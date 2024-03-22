Fatih’te sıcak dakikalar! 3 katlı binada çıkan yangın can aldı!

Fatih’te 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin tüm binayı sardığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemelerde bir kişinin cesedi bulundu.

İTFAİYENİN YOĞUN ÇABALARI SONUCUNDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, saat 11.00 sıralarında Fatih Molla Hüsrev Mahallesi Kalender Mektebi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

BİNADA YAPILAN İNCELEMELERDE BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Ekipler, inceleme yaptıkları esnada binada bir kişinin cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde cesedin 82 yaşındaki Abdullah Kahraman’a ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çetin Yeşilbaş, “Ben iş yerindeydim, bana da haber verdiler, yeni geldim. Bina bayağı yanıyordu, alevler çıkıyordu. Yangının ne sebepten çıktığını bilmiyorum. Gelinin dayısı vardı, o vefat etmiş” dedi.

Yangınla ilgili incelemeler sürüyor.

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