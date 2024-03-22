Kadıköy'de ilginç dakikalar! İETT şoförü kendine saldıran motosikletli sürücüleri biber gazıyla süpürttü!

Kadıköy'de yolcu otobüsünün şoförü, kendine saldıran motosikletli sürücüden kendini korumak için biber gazı sıktı. O, görüntüler başka bir sürücünün araç kamerasına böyle yansıdı...

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Kadıköy'de ilginç dakikalar! İETT şoförü kendine saldıran motosikletli sürücüleri biber gazıyla süpürttü!

Kadıköy'de kendisine vurmaya çalışan motosikletlilere özel halk otobüsü şoförü biber gazı sıktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay 19.00 sıralarında Göztepe mevkii D-100 Karayolunda meydana geldi. Trafikte tartışma yaşan motosikletiler özel halk otobüsü şoförüne vurmaya çalıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar motosikletten inerek özel halk otobüsü şoförüne vurmaya çalıştı.

Kadıköy'de ilginç dakikalar! İETT şoförü kendine saldıran motosikletli sürücüleri biber gazıyla süpürttü!

Bunun üzerine otobüs şoförü motosikletlilere biber gazı ile karşılık verdi. Tartışma bir süre daha devam etti. Olay yerinde bulunan polis ekibinin uyarısı sonrası tartışmanın son bulmasıyla şahıslar yoluna devam etti.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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