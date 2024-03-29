Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi Yerel seçimlerde en çok İstanbul’un sonuçları merak ediliyor. Yarışın büyük ölçüde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Ancak diğer adaylarında azımsanmayacak yüzdesel değerleri var. Son olaylarda ise AK Parti ile Yeniden Refah Partisi karşı karşıya geldi…