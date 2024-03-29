Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi

Yerel seçimlerde en çok İstanbul’un sonuçları merak ediliyor. Yarışın büyük ölçüde Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor. Ancak diğer adaylarında azımsanmayacak yüzdesel değerleri var. Son olaylarda ise AK Parti ile Yeniden Refah Partisi karşı karşıya geldi…

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Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Başkanı, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama bulunmuştu. AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u desteklemeleri için 3 şart öne sürmüştü.

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YRP başkanı Erbakan’ın sunduğu 3 şartın ardından suskunluğunu bozan kişi ise, İstanbul adayı oldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, çekilmenin olmayacağını söyledi.

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İSTANBUL SEÇİMİNDE YARIŞ KIZIŞIYOR

Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, İstanbul’da esnaf ziyaretinde bulundu. Beykoz’Da cuma namazını kıldıktan sonra vatandaş ile buluşan Altınöz, adaylık hakkında konuştu.

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ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Mehmet Altınöz, son günlerde konuşulan aday çekilme meselesinin önüne geçti. YRP Istanbul adayı Altınöz,

“İddialarını ispat edemezlerse müfteridirler, ahlaksızdırlar. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz. Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah.”

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