Fatih Erbakan, İstanbul için şart koymuştu: YRP adayından açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Başkanı, geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama bulunmuştu. AK Parti’nin adayı Murat Kurum’u desteklemeleri için 3 şart öne sürmüştü.
Ankaralı Alevi dedelerinden Atınok'a tam destek!
YRP başkanı Erbakan’ın sunduğu 3 şartın ardından suskunluğunu bozan kişi ise, İstanbul adayı oldu. Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, çekilmenin olmayacağını söyledi.
İSTANBUL SEÇİMİNDE YARIŞ KIZIŞIYOR
Yeniden Refah Partisi İstanbul adayı Mehmet Altınöz, İstanbul’da esnaf ziyaretinde bulundu. Beykoz’Da cuma namazını kıldıktan sonra vatandaş ile buluşan Altınöz, adaylık hakkında konuştu.
Seçim yasakları başladı! İşte o partiler yasak dinlemedi!
ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
Mehmet Altınöz, son günlerde konuşulan aday çekilme meselesinin önüne geçti. YRP Istanbul adayı Altınöz,
“İddialarını ispat edemezlerse müfteridirler, ahlaksızdırlar. Kesinlikle çekilmeyeceğiz, devam edeceğiz. Biz çalışmalarımıza yine bugün de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Son saatler kalana dek halkımızla buluşacağız. Teşkilatımızla sahada çalışmalarımız devam edecek inşallah.”
Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek