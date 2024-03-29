Eski HDP milletvekili Altan Tan'dan bomba açıklamalar! DEM Parti içindeki PKK destekçileri İmamoğlu'na oy verecek

Eski HDP milletvekili Altan Tan, Halk TV'de katıldığı bir programda 31 Mart yerel seçimlerinde eski adı HDP'nin yeni adı DEM partisi seçmeninin İstanbul'da üçe bölündüğünü parti içinde PKK sempatizanlarının Ekrem İmamoğlu'na, bir kısmının partilerine, diğer kısmının ise tepki göstererek sandığa gitmeyeceğini açıkladı.

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Eski HDP'li Altan Tan, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerde Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında geçmesi beklenen seçimle ilgili değerlendirmeler yaptı.

DEM PARTİ İÇİNDEKİ PKK YANLILARININ İMAMOĞLUNU DESTEKLEYECEK

Altan Tan, DEM Parti seçmeninin önemli bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirterek, "Bu artık üstü örtülecek bir şey değil, DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Bunun karşısında duranlar, değişiklik talep edenlerse DEM Parti'ye oy verecek. Diğer bir kesimde oy vermeyerek tepkisini gösterecek" dedi.

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ALTAN İSTANBUL SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ BOMBA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Eski HDP'li Altan Tan, Halk TV canlı yayınına konuk oldu. Tan, yaklaşan yerel seçimlerde İstanbul'la ilgili değerlendirmelerini paylaşarak şunları söyledi:

Özgür Özel, 15 temmuz şehit ve gazilerine ''Kot üstüne kefen çeken zibidiler" diyerek dil uzattı.Özgür Özel, 15 temmuz şehit ve gazilerine ''Kot üstüne kefen çeken zibidiler" diyerek dil uzattı.


"Bu artık üstü örtülecek bir şey değil, DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek. Bunun karşısında duranlar, değişiklik talep edenlerse DEM Parti'ye oy verecek. Diğer bir kesimde oy vermeyerek tepkisini gösterecek."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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