Elektrik, su, doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Zorunlu afet sigortası dönemi başlıyor

Türkiye'deki vatandaşlar, şu anda elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri olanlar için önemli bir değişiklik bekliyor. Yapılacak olan düzenleme ve değişiklikler ile alakalı yeni detayları sizler için derledik.

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Elektrik, su, doğalgaz faturalarında sistem değişiyor! Zorunlu afet sigortası dönemi başlıyor

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS), Torba Yasa'nın yeni düzenlemesiyle Deprem Sigortası'nın yerini alacak ve geniş kapsamlı bir güvence sunacak. Detaylar buradadır...

Doğalgaz, su ve elektrik aboneleri için zorunlu sigorta sistemi

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Türkiye'de elektrik, su, doğalgaz ve internet gibi hizmetlerden yararlanan aboneler için yeni Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) sistemi zorunlu hale gelecek. Bu sistem, deprem, sel, orman yangını gibi doğal afetler nedeniyle meydana gelebilecek mali kayıpları koruyacaktır. ZAS aynı zamanda kırsal bölgelerdeki ev sahiplerini de kapsayacak ve afet durumlarında finansal yardım sağlamayı amaçlıyor.

ZAS sistemi, tüm vatandaşları kapsayacak şekilde oluşturuldu. ZAS, mevcut Deprem Sigortası'nın yerini alacak ve daha kapsayıcı olacak. Hazırlıklar hızla devam ederken, sistemin vergilerle hiçbir ilgisi olmadığı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmekten kaçınılmalıdır. Türk Reasürans ve DASK Genel Müdürü Selva Eren, ZAS'ın ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, sistemin afet durumlarında vatandaşlara sağlayacağı finansal yardıma da dikkat çekti.

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