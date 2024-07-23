2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor

Paris 2024 Olimpiyatları, şimdiye kadarki en yeşil oyunlar olma vaatleriyle hızla yaklaşıyor. Olimpiyatlar Mirası ve Sürdürülebilirlik planı, karbon emisyonlarını azaltmak, israfı en aza indirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak için iddialı olmayı amaçlıyor.

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Planda Paris, karbon emisyonlarını önceki Oyunlara göre ortalama 3,6 milyon tondan 1,5 milyon tona kadar yarıdan fazla azaltma hedefleri belirledi. Bu, Paris'in seyirci katılımını yasaklayan 2021'deki Tokyo Yaz Oyunları'ndan daha az emisyon üretebileceğini düşündüğü anlamına geliyor.

KARBON EMİSYONU DÜŞÜYOR

Tokyo'dan önce, Londra ve Rio Olimpiyatları sırasıyla 3,4 milyon ton ve 3,6 milyon ton karbon emisyonuna sahipti. MUSE'nin danışma kurulu üyesi Neel Vasavada,

"Canlı etkinlikler insanlara neyin mümkün olduğunu göstermede çok iyidir. Görünür olduğumuz için halk üzerinde bir etki yaratma fırsatımız var. Sürdürülebilir etkinliklerde liderler için bir organizasyon oldu.”

Paris'teki tüm Olimpiyat mekanları, Fransa'daki rüzgar ve güneş çiftliklerinden elde edilen %100 yenilenebilir enerji ile güçlendirilmektedir. Oyunlar sırasında Paris, Seine Nehri üzerinde yüzen bir güneş çiftliği de dahil olmak üzere sporcu tüketiminin bir kısmını karşılamak için geçici kurulumlar var.

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