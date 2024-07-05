Fabrikada korkunç olay: İşçinin makineye sıkışan eli bileğinden koptu!

Tokat'ta meydana gelen feci olayda, fabrikada çalışan bir işçinin imalat sırasında çalışan makinada eli sıkışarak bileğinden koptu.
Tokat'ta fabrikada çalışan bir işçinin eli makineye sıkışması sonucu bilekten koptu. İşçi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada çalışan Ş.K'nin sağ eli, üretimde kullanılan makineye sıkıştı.
TALİHSİZ İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Eli bilek kısmından kopan işçi, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber