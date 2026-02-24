Niyazi Güneri'den Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı’na ziyaret

İlçe başkanlığı görevine seçildiği günden beri vatandaşlarla birebir iletişimi önceleyen çalışma anlayışı kapsamında ilçe teşkilatıyla koordineli bir saha programı yürüten Niyazi Güner’in, mahalle bazlı ziyaretlerle yerel sorunları yerinde dinlediği ve teşkilat çalışmalarını sahaya yansıttığı gözlemleniyor.

YOĞUN SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yoğun saha temposu kapsamında dikkat çeken temaslardan biri de siyasi nezaket ziyareti oldu. İlçe Başkanı Niyazi Güner; Kadın Kolları Başkanı İlvan Çiçek Yüce, Meclis Grup Başkan Vekili Çetin Mengükan, ilçe başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

GÜNERİ'DEN SAADET PARTİSİ İLÇE BAŞKANLINA ZİYARET

Heyet, Saadet Partisi Pendik İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Gerçekleştirilen görüşmede ilçeye dair konular üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, nazik ev sahipliği dolayısıyla İlçe Başkanı Yasin Kadıoğlu ve yönetimine teşekkür edilerek çalışmalarında başarı dilekleri iletildi.

Pendik’te farklı siyasi aktörler arasında sürdürülen bu temasların, yerel düzeyde iletişim ve diyalog kültürüne katkı sağladığı ifade ediliyor.