Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Bu Ramazan Ayı’nda da Sürdürüyor

Pendik Belediyesi, “Tekne orucu” geleneğini bu Ramazan Ayı’nda da sürdürdü. Çocukları oruç tutmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak Çınardere Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camii'nde başladı.

Pendik Belediyesi, “Tekne orucu” geleneğini bu Ramazan Ayı’nda da sürdürdü. Çocukları oruç tutmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak Çınardere Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camii'nde başladı.

screenshot-7-001.jpg

Etkinlik kapsamında çocuklara özel iftar sofraları kuruldu. Nasreddin Hoca gösterisi sahnelendi ve hediye çanta dağıtıldı. Büyük ilgi gören etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.

screenshot-9.jpg

Pendik Belediyesi her yıl çocuklar için geleneksel hale getirdiği “Tekne orucu” geleneğini bu Ramazan’da da gerçekleştirdi. Çocuklara oruç bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Çınardere Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camii'nde başladı.

screenshot-8.jpg

Etkinlikte, çocuklara özel ikramlar hazırlanarak iftar sofraları kuruldu. Nasreddin Hoca gösterisi sergilendi. Pendik Belediyesi, etkinlikte tüm çocuklara hediye çanta dağıttı. Büyük ilgi gösterilen etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. “Tekne orucu” etkinliği farklı tarihlerde Pendik’te belirlenen diğer camilerde devam edecek.

screenshot-10.jpg

Kaynak:Bölge Gündem Haber

