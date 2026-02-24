Pendik Belediyesi “Tekne Orucu” Geleneğini Bu Ramazan Ayı’nda da Sürdürüyor

Pendik Belediyesi, “Tekne orucu” geleneğini bu Ramazan Ayı’nda da sürdürdü. Çocukları oruç tutmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlik ilk olarak Çınardere Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camii'nde başladı.

Etkinlik kapsamında çocuklara özel iftar sofraları kuruldu. Nasreddin Hoca gösterisi sahnelendi ve hediye çanta dağıtıldı. Büyük ilgi gören etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı.

