Tuzlalı çocuklar İzcilik Haftası’nda doğayla buluştu

İzcilik Haftası kapsamında Tuzlalı çocuklar ve aileleri, Akfırat Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İzcilik Haftası kapsamında Tuzlalı çocuklar ve aileleri, Akfırat Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Doğayla iç içe gerçekleştirilen programda katılımcılar hem eğlendi hem de izcilik kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri çadır kurma ve kamp alanı düzenleme çalışmalarına katıldı. Doğa yürüyüşüyle çevreyi keşfeden katılımcılar, izcilik oyun parkurunda takım ruhunu pekiştiren etkinlikler gerçekleştirdi. Günün sonunda yakılan kamp ateşi etrafında bir araya gelen aileler, keyifli anlar yaşadı.

“ÇOCUKLAR DOĞA BİLİNCİNİ KAZANIYOR”

Etkinliğe katılan bir veli, yaklaşık bir yıldır Tuzla’da ikamet ettiklerini belirterek, “Kızımla beraber bu etkinliğe katılıyoruz. Çocuklar burada doğa bilincini kazanıyor, farklı etkinlikler yapıyorlar. Biz çok faydalı bulduk. Belediyemize tekrar çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Programa katılan bir başka veli ise, “Tuzla Belediyesi’nin organize ettiği İzci Kampı’na bugün katıldık. Burada olmak güzel. Çocuklarla birlikte oyunlar oynadık, çadır kurmayı öğrendiler ve çeşitli etkinliklere katıldılar” dedi.

İzcilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmasına ve aileleriyle birlikte nitelikli zaman geçirmesine katkı sağladı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

