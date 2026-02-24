Pendik “Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Hizmete Girdi

“Yayalar Kapalı Semt Pazarı” Hizmete Girdi

Pendik Belediyesi tarafından yapılan “Yayalar Kapalı Semt Pazarı” hizmete girdi. Pazar alanına vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Pendik Belediyesinin yapımını tamamladığı “Yayalar Kapalı Semt Pazarı” bugün (22 Şubat) itibariyle hizmete girdi. Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde toplamda 1.343 metrekarelik alan üzerine kurulu pazarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin, hem vatandaşlarla hem de esnafla görüşerek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Yayalar Kapalı Semt Pazarı’nın birden fazla fonksiyonunun bulunduğunu belirten Başkan Ahmet Cin; “Yayalarda oturan vatandaşlarımızın çok ciddi pazar talebi vardı. Biz de bu taleplerine karşılık verdik. Bugün itibariyle pazarımız faaliyete başladı. Burası sadece pazar alanı değil, olağanüstü zamanlarda toplanma alanı olarak kullanacağımız mekan oldu. Aynı zamanda sahip olduğu güneş panelleriyle yan tarafta buluna spor kompleksinin elektrik enerji ihtiyacını giderdiği modern ve yeşil bir proje haline geldi. Esnafımıza ve mahallemiz hayırlı olsun.” dedi.