  3. Söylediği ilahi Türkiye'nin diline dolandı: Celal Karatüre'ye Bahçeliden tebrik!

Söylediği ilahi Türkiye'nin diline dolandı: Celal Karatüre'ye Bahçeliden tebrik!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayında Türkiye'de dillere dolanan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine destek vererek, Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti.

Yayınlanma:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayının başından bu yana dillerde olan "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, ilahiyi seslendiren Celal Karatüre'yi ve eseri yorumlayanları tebrik etti. Bahçeli, söz konusu ilahinin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Dağa taşa 'Allah' dedirten bir akıma dönüşen 'Kabe'de hacılar hu der Allah' ilahisini ve bu ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi gönülden alkışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİNE TEBRİK

Bahçeli ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat'ta yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri konulu genelgeyi de değerlendirdi. Genelgenin doğru bir adım olduğunu ifade eden Bahçeli, Bakanlığı tebrik etti.

