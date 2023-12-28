Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 399. kez buluşuyor

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, İki takım bu maçla birlikte 399. kez karşı karşıya gelecek. Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda karşılaşacak.

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Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 399. kez buluşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 399. kez rakip olacak.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda karşılaşacak.
İki takım bu maçla birlikte 399. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 148 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 127 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 123 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 540 golüne, Aslan 496 golle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz pazar günü Süper Lig'de Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 399. kez buluşuyor

Son 10 maçta Galatasaray üstün

Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 4 mücadele de berabere sona erdi. Bu müsabakalarda Galatasaray 12, Fenerbahçe ise 6 gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk ile İsmail Kartal 8. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde Okan Buruk; Gaziantepspor, Çaykur Rizespor Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, İsmail Kartal ise Fenerbahçe, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor’un başındaydı. Bu karşılaşmalarda Buruk’un takımları 3 kez, Kartal’ın ekipleri de 2 defa sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 399. kez buluşuyor

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Müsabakada Emre Malok VAR, Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu ise AVAR olarak görev yapacak.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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