Meteoroloji il il açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Aralık Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre, ülke genelinde hava durumu normal sevilerinde seyredip genel olarak hava açık parçalı bulutlu geçecek olup Karadeniz bölgesi sahil kesimi Rize ve Artvin bölgelerinde kuvvetli yağış yağması bekleniyor. Peki 28 Aralık 2023 Perşembe günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak? İşte tüm detaylar

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Meteoroloji il il açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 28 Aralık Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu

VAN °C, 8°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

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DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak yağışlı, sabah saatlerinde batısı puslu yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli; Rüzgar: Kuzey kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi puslu yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinin açıkları akşam saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyinin açıkları yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusunun açıkları 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in doğusunun açıkları sabah saatlerinde yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde puslu yer yer sisli; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

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