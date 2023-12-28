Sakarya’da belediye işçileri ve esnaf karşı karışa geldi! Çıkan kavgada yaralananlar oldu!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde esnaf ile kaldırım yenileme çalışması yapan işçiler arasında çıkan kavgada iki işçi yaralandı.

İddiaya göre, esnaf ile kaldırım yenileme çalışması yapan işçiler arasında müşterilerin dükkanlara girememesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini arbedeye bırakması sonrasında 2 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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