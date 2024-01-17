Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı

Somali Cumhurbaşkanının oğluna mahkemenin verdiği cezayı değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya” dedi.

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Somali Cumhurbaşkanın oğlunun cezasına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan ilk yorum: Şikayetçi, şikayetinden vazgeçtiği için böyle bir sonuç çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Fatih'te Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a mahkeme tarafından verilen para cezasıyla ilgili Tunç, şunları söyledi:

"Somali Cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu, diğeri tali kusurlu adli tıp raporuna göre. Şikayetçi de şikayetinden vazgeçti. Verilen hapis cezasının paraya çevrilmesi herhalde eleştiriliyor.

Tabi bu mahkemenin takdiri, taksirle işlenen bir suç. Diğer yandan şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından mahkemenin verdiği karar bu yönde oldu.”

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