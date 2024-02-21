Ev alacaklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjde: 500 Bin lira karşılıksız destek veriyor! Tıkla şartları öğren

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni Sosyal Yardım Programları'nı duyurdu. Bu program kapsamında ev satın almayı planlayanlara, belirli şartları sağlamaları durumunda 500 bin liraya kadar destek sağlanacak.

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Ev alacaklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjde: 500 Bin lira karşılıksız destek veriyor! Tıkla şartları öğren

Türkiye'de aile, yaşlı, engelli, dul ve yetimlere yönelik destekler her geçen gün genişliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli kategorilere dahil olan bireylere çeşitli destekler sunuyor. Başvuru kriterleri, destekten kimlerin faydalanabileceği, gerekli belgeler, ödeme miktarları ve ödeme periyotları gibi birçok bilgi paylaşıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekli şartları sağlayan her vatandaşa karşılıksız olarak 500 bin liraya kadar destek sağlıyor.

ENGELLİ AYLIĞINDAN KONUT YARDIMINA KADAR HER ŞEY VAR

Çok farklı alanları içeren desteklerin başında yaşlılık aylığı, engelli aylığı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımları, doğum yardımı, konut edindirme yardımı geliyor.

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HER ŞEY AÇIKÇA BELİRTİLİYOR

Yardımları almak için hangi şartlara sahip olunması, başvurular ve sonucunda alınacak maaş ya da ücretler 2024 yılı için belirlendi.

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EN BÜYÜK YARDIM KONUT ALIMI VE YAPIMINA

Bakanlık, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlanıyor.

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500 BİN LİRA KONUT ALIM-YAPIM DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

Barınma yardımları kapsamında, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik olarak 18 yaş üstü aile bireylerine, muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabiliyor.

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Bu kişiler kimlikleriyle başvurduğunda basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar,

orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar, kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar,

prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar,

betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek veriliyor.

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PARANIN 6 AY İÇERİSİNDE HARCANMASI GEREKİYOR

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekli. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek konut destek programı bulunuyor.

Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyleri başvuru yapabiliyor ve program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanıyor.

Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılıyor.

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