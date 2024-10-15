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Bütçe oranları açıklandı: Ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe uygulamalarındaki veriyi açıkladı: Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 831 milyar 603 milyon lira, giderleri 932 milyar 68 milyon lira oldu.

Bütçe oranları açıklandı: Ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık çıktı!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe uygulamalarındaki veriyi açıkladı: Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 831 milyar 603 milyon lira, giderleri 932 milyar 68 milyon lira oldu.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 831 milyar 603 milyon lira, giderleri 932 milyar 68 milyon lira oldu.

Bütçe oranları açıklandı: Ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,5 artarak 831 milyar 603 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 63,4 artışla 932 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,9 yükselerek 6 trilyon 84 milyar 619 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 81,1 artarak 7 trilyon 158 milyar 637 milyon lira oldu.

Bütçe oranları açıklandı: Ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık çıktı!

Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 100 milyar 464 milyon lira, ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık verdi.

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Kaynak:AA

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