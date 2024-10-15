Kredi ve kredi kartı yapılandırmaları başladı! Faiz oranı ne, borç yapılandırma nasıl yapılıyor?
Kredi ve kredi kartı yapılandırmaları başladı! Faiz oranı ne, borç yapılandırma nasıl yapılıyor?
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Milyonlarca insanın merakla beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Özel bankalar, kamu bankalarının liderliğindeki yapılandırmada yer aldı. Borç, 60 aylık bir vadeye bölünecek. Bu durumda, kredi ve kredi kartı borçları nasıl dağıtılır? 50 bin TL borcu 60 ay vade ile yapılandırmak isteyenler için toplam geri ödeme ve aylık ödeme miktarı ne olur?