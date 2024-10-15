Kredi ve kredi kartı yapılandırmaları başladı! Faiz oranı ne, borç yapılandırma nasıl yapılıyor?

Milyonlarca insanın merakla beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Özel bankalar, kamu bankalarının liderliğindeki yapılandırmada yer aldı. Borç, 60 aylık bir vadeye bölünecek. Bu durumda, kredi ve kredi kartı borçları nasıl dağıtılır? 50 bin TL borcu 60 ay vade ile yapılandırmak isteyenler için toplam geri ödeme ve aylık ödeme miktarı ne olur?

1 5 Birikmiş kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve yapılandırmak isteyen vatandaşlar için yapılandırma fırsatı başladı.



2 5 Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kamu bankaları arasında yapılandırmada en üst sırada yer aldı. Üç kamu bankasında yapılandırılan toplam tutar şu anda 1.5 milyar TL. 3 5

ÖZEL BANKALAR DA KAPIDA



İş Bankası ve Akbank, özel bankalar arasında da bu uygulamayı başlatan ilk bankalar oldu.Akbank, ihtiyaç kredilerinde borç yapılandırmaya başladığı gibi bugün de kredi kartı müşterilerine 60 ay vadeli yapılandırma fırsatı sunacak.



4 5 Vatandaşlar şubeye giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını 60 aya kadar vade ile yeniden yapılandırabilir. 5 5



