Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!

Başladığı günden beri birçok konuyu gündemine alarak başarılı sonuçlar alan Esra Erol’da programında geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümüyle bir davayı daha çözüme kavuşturdu.

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Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!

Yayın hayatına başladığı günden beri birçok davaya imza atan Esra Erol’da programı geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölümüyle bir davayı daha çözüme kavuşturduğunu duyurdu. 100 bin lira karşılığında satılan 14 yaşındaki B.İ.'nin ailesi canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

14 yaşındaki B.İ.'nin annesi Songül, kızının bulunması için Esra Erol’da programına katılarak Esra Erol'dan yardım istemişti. "Cuma Gezer kızımı kaçırdı" diyen Songül'e "Kız çocuklarının yeri okul sıralarıdır" şeklinde cevap veren Esra Erol ise okula gitmesi gereken yaşta çalıştırılan, çocuk işçi yapılan ve ardından başlık parası karşılığında satılan B.İ'nin ve onu kaçıran Cuma Gezer’in peşine düşmüştü.

Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!

TÜRK TELEVİZYONLARINDA BİR İLK YAŞANDI!

Tek tek canlı yayına gelen ve bu süreçte kendini aklamaya çalışan tanıkların ardından 14 yaşındaki B.İ.'nin babası Ahmet’in de içinde yer aldığı '100 bin liraya satılma anlaşması' ise stüdyoya bomba gibi düştü. Yayınlanan görüntülerin ardından B.İ.'nin ailesi, kızlarını sattıklarını inkar etse de Esra Erol gerçekleri gün yüzüne çıkardı.

Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!

'ÇOCUK GELİN' BELGELERİNİ ORTAYA ÇIKARTTI!

Yayınlanan anlaşma görüntülerinin ardından Esra Erol, B.İ.'nin babasının imzasının da yer aldığı başlık parasının resmi kanıtı olan belgeyi ve 100 bin liralık başlık parası dekontunu ortaya çıkardı. Program süreci ihbar kabul edilen davada emniyet güçleri harekete geçti. Stüdyoya gelen İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri, B.İ.’nin annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk, Cuma’nın amcası Turgut’u canlı yayında gözaltına aldı. 21. yüzyılda çocuklarını okula göndermek yerine satan aile ve skandala ortak olan isimler hakkında kısa süre içerisinde işlem başlatıldı. 100 bin TL’ye satılan B.İ. ve onu kaçıran Cuma nerede olduğu ise henüz bulunamadı.

Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!

KIZ ÇOCUKLARINA SESLENDİ!

Esra Erol, canlı yayında yaşananların ardından özellikle kız çocuklarına seslendi. Sözleri esnasında "Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. 'Abla beni kurtar!' deyin yeter!" diyen Esra Erol, uzun zamanın ardından Türkiye’nin kanayan yarasını bir kez daha hatırlatarak bu olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.

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