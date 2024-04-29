Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD – DSİ sel ve taşkın risk azaltma protokol töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD – DSİ sel ve taşkın risk azaltma protokol töreninde açıklamalarda bulunuyor.rdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İçişleri ve Tarım Bakanlıklarımızın yöneticileri, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. AFAD - DSİ iş birliği ile kritik bir adım daha atıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının sel öncesi ve sonrası için teknik kapasitesini güçlendiriyoruz.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

AFAD envanterinde bulunan iş makinesinin DSİ'ye devredilmesini sağlayan protokol kurumumuzun etkinliğini artıracaktır. Bugün 31 iş makinesinin devir teslimini gerçekleştiriyoruz. DSİ'deki ekskavatöre sayısı 816'ya ulaşacak. Ekskavatörlerimiz sel ve heyelan riski yüksek bölgelerde görev yapacak.

RİSK AZALTMA FAALİYETLERİNE BAŞLIYORUZ
Karadeniz'de 13 bölgede risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. Derelerimizdeki temizlik ve ıslah çalışmalarına hız vererek, yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.

GÖREVİMİZ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAK
Depremler, seller, heyelanlar, yangınlar gibi tabiat olaylarının önüne geçemeyiz ancak zararları en aza indirmek elimizdedir. Görevimiz her türlü önlemi almak ardından da Rabbimizin takdirine teslim olmaktır.

Bugünkü imza töreni ile yağış mevsimi çalmadan kapımızı riske karşı üzerimize düşeni yapıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz, can ve mal kaybı yaşamdan atlatacağımıza inanıyorum. AFAD ve DSİ'ye kolaylıklar diliyorum. Ülkemiz coğrafi olarak da kritik bir yerde, önlemlerimizi buna göre almalıyız. Türkiye aynı coğrafyayı paylaştığı ülkelerle iklim krizinin can alıcı sonuçlarını ef fazla hisseden devletlerin başında geliyor. Son yıllarda depremden sel baskınlarına, salgından savaşa çok farklı sınamalarla karşılaştık.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor!

İSTANBUL'DA EDANUR'U TEDBİRSİZLİK ÖLDÜRDÜ
İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşındaki evladımız hayatını kaybetti. Bunun öncesinde Beşiktaş'ta yangında 25 kardeşimiz, Antalya'da teleferik kazasında 1 kardeşimiz can verdi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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