Esenyurt Belediye Başkan vekili Can Aksoy görevine hızlı başladı! Önemli kararlara imza attı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, memur üyelerden oluşan ilk belediye encümen toplantısını gerçekleştirerek önemli kararlara imza atacak.

İŞTE İLK TALİMATLAR

Edinilen bilgiye göre encümen toplantısında ilçeye engelli çocuklar için park yapılması, semt pazarlarına tartı yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların kullanabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve Alo Zabıta hattının kurularak pazar nizamının sağlanmasına karar verildi.

ÖZER'İN 6 AKRABASI İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Öte yandan, Ahmet Özer'in görevde olduğu dönemde işe alınan kardeşi, yakın koruması A.Ö., eşinin kardeşi M.G., özel kalemi kuzeni B.F.Y., iş yeri ruhsatları danışmanı kuzeni M.M.Y., özel kalem görevlisi yeğeni M.S.Ö. ve yine özel kalem görevlisi yeğeni M.E.K.'nin iş akdinin sonlandırıldığı öğrenildi.

CAN AKSOY KİMDİR?

1983 yılı Ankara Altındağ doğumlu olan Can Aksoy, aslen Kırşehirli’dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

Haberin Devamı

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’ nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli’nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı’da Refakat Stajını, Kırşehir İli’nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi’nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere’ye, Leicester Üniversitesi’ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu’nu tamamlamıştır.