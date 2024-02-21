Eskişehir’de vatandaşları bezdiren olay! Elindeki cisimle park halindeki arabaları tek tek çizdi!

Eskişehir’de gece vakti, park halindeki araçları tek tek çizerek vatandaşlara 60 bin liralık maddi hasar veren şahıs, güvenlik kameralarınca böyle görüntülendi...

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Eskişehir’de vatandaşları bezdiren olay! Elindeki cisimle park halindeki arabaları tek tek çizdi!

Eskişehir’de bir sokak üzerinde araçları gece vakti çizen ve her birine ortalama 60 bin liralık maddi hasar veren şahıs, vatandaşları mağdur etti.

Tepebaşı ilçesine Bahçelievler Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde park halindeki araçlar geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahıs veya şahıslarca çizildi. Sokaktaki bazı güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kadraja giren kimliği belirsiz şahıs elindeki cisim ile araçları çizdiği görülüyor. Şahısın yürüyüşünden madde kullandığı ya da alkollü olduğu tahmin edildi. Sokak üzerinde 6 aracı çizen şahıs, her bir araca yaklaşık 60 bin liralık maddi hasar verdi. Durumdan mustarip olan vatandaşların arasında, aracı ikinci kez çizilenler de olduğu öğrenildi. Araçlarını bahse konu sokağa park etmekten korkan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söylerken, konu hakkında çözüm bekliyor.

Eskişehir’de vatandaşları bezdiren olay! Elindeki cisimle park halindeki arabaları tek tek çizdi!

“60 bin lira değer kaybı oluşacak”

Aracı çizilen ve sokak üzerinde ikamet eden Halil İbrahim Naz konuyla ilgili, “Bir sabah vakti komşum beni aradı, aracında çizik var dedi. Hemen evden çıktım aracıma baktım, arabamın sağ tarafını çizmişler. Mahallemizdeki birçok aracı da çizdiklerini fark ettik. Bütün sokak boyunca olan güvenlik kameralarını inceledik, görüntüler çok net olmadığı için görüntüleri polise verdik. Cumartesi günü şikâyetimizi oluşturduk, sonuçları bekliyoruz. Aracımızda çok büyük bir maddi hasar meydana geldi. Güvenlik kameralarında arabaları çizen kişi sarhoş veya madde kullanmış gibi gözüküyor. Sokağın başından gelerek, sokak boyunca arabaları çizip, tekmeliyor. Arkadaşımın söylediğine göre bu olay birkaç aydır böyle devam ediyor. Aracımın çizilen tarafı boyanacak olursa 50 bin 60 bin lira değer kaybı oluşacak. Zarar veren kişiyi bulunduğu zaman herhangi bir ceza alacak mı, zararımızı karşılayabilecek mi onu da bilmiyoruz? Muhtemelen psikolojik sorunları var; eşine de kızmış olabilir, bir madde etkisinde de olabilir ama bunlar başkalarının aracına zarar verecek bir sebep değildir. Bizim tespit ettiğimiz 5 araç var. Bu olayı kendi sosyal medya hesaplarımda paylaştım bana 3-4 kişiden geri dönüt aldım. Belki aracı çizilip de pek umursamayan onlarca kişi var. Muhtemelen kış ayı olduğu için de insanlar araçlarını yıkamayacak ve çiziği göremeyecekler, görseler bile muhtemelen başka bir yerde arabayı çizmişimdir diye düşünecekler” dedi.

Eskişehir’de vatandaşları bezdiren olay! Elindeki cisimle park halindeki arabaları tek tek çizdi!

“1 ay içerisinde mahallemizde 5 tane aracı çizdiler”

Aracı ikinci kez çizilen Osman Demirci ise aynı durumu yaşamaktan bezdiğini dile getirirken şöyle devam etti;
“Bir firmada yetkili olarak çalışıyorum, sabah saat 05.45 civarında bizim aracı çizdiklerini gördüm. Bu olayı 1 ay önce de yaşamıştım. 1 ay içerisinde mahallemizde 5 tane aracı çizdiler. Bir madde bağımlısı tarafından bu olayın devam ettiğini düşünüyorum. Sabahları 5-6 gibi gelip mahalledeki önüne gelen araçları çizip gidiyor. Önce sağ taraftaki benim aracımı çiziyor, sonra benim aracın karşısındaki 2 aracı daha çiziyor. Bekçilerin biraz daha mahallede gezerken bu olaylara önem vermesini istiyorum. Sabahları 5-6 saatleri arasında mahallemizde güvenlik açığı olduğunu düşünüyorum. Zarar vereni ben görsem de evimden çıkıp madde bağımlısı birisine nasıl bir müdahalede bulunabilirim onu da bilmiyorum, müdahale etmem açıkça zor. Araçları anahtarla çizmiş, 1 ay önceki olayda ise tornavida benzeri bir delici alet kullandığını düşünüyorum. En son çizdiği araçları anahtarla çizdiği görülüyor. Sabahları aracıma geldiğim zaman çizilmiş mi diye kontrol ediyorum, aracımı arka sokaklara park etmeye çalışıyorum. Bu mahalleye araç park etmekten korkuyorum.”

Eskişehir’de vatandaşları bezdiren olay! Elindeki cisimle park halindeki arabaları tek tek çizdi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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