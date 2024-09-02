Eskişehir'de Görevli polisleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! 14 polis memuru ve şoför yaralandı

Son dakika haberleri: Kaza, Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkide meydana geldi.
KAYGAN YOL NEDENİYLE GÖREVLİ POLİSLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE UÇTU
Edinilen bilgiye göre ilçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.
14 POLİS MEMURU VE ŞOFÖR YARALANDI
Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı.
10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
YARALILARIN HAYATI TEHLİKESİ BULUNMUYOR
İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber