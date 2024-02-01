Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan ile yaptığı protokol ile Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması gereken süper kupa final maçının her iki kulübün bazı şartlar öne sürerek oynamadan Türkiye'ye dönmesi üzerine Suudi Arabistan'dan yeni bir hamle geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor 1

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecekti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan müsabaka, çıkarılan krizin ardından ertelenmişti.

Yaşanan gelişmeler sonrası Suudi Arabistan cephesinden konuyla ilgili yeni bir hamle geldi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor
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