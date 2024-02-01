Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Suudiler Süper kupa maçı için verdiği parayı geri istiyor Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan ile yaptığı protokol ile Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanması gereken süper kupa final maçının her iki kulübün bazı şartlar öne sürerek oynamadan Türkiye'ye dönmesi üzerine Suudi Arabistan'dan yeni bir hamle geldi.