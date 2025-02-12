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Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!''

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!'' Sosyal medya yıkıldı, İşte o anlar....

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!''
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Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!'' Sosyal medya yıkıldı, İşte o anlar....

Eski manken, oyuncu ve sunucu Ebru Şancı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. En son dudak aparatıyla anneanne ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ü kandıran Şancı o anları paylaştı. Eski mankenin eşinin tepkileri ise olumsuz eleştirilere zemin hazırladı.

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!''

Sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan model, sunucu ve oyuncu Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ve anneannesine şaka yaptığı anları paylaştı.

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!''

APARATLA DUDAĞINI ŞİŞİRDİ

Bir aparat kullanarak dudağını botokslu gösteren Şancı anneannesi ve eşinin tepkilerini takipçilerine dinletti.

Dudağı hayli kalın görünen eski mankene anneannesi "çok kötü olmuş" şeklinde yorum yaptı.


"SALAKSIN, GERİ ZEKALI"

Şancı'nın eşinin yorumu ise sosyal medyayı salladı.

Dudağını daha da şişiren oyuncuya Alpaslan Öztürk "salaksın, alerji oldu geri zekalı" sözleriyle tepki gösterdi.


Ünlü isim "ama kötü durmadı, Angeline Jolie gibi oldu" şeklinde konuşunca ise futbolcu eşi "salaksın, Angeline .ötoli gibi olmuş " cevabını verdi.

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşine öyle bir şaka yaptı ki: Hakaretler havada uçuştu! ''Haklı ama hak ettim!''

Bu görüntüler sonrası Şancı elindeki aparatın internette tükendiğini ifade etti.

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