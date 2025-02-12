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Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı!

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Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı!
Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! İşte, o davanın ayrıntıları...
Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! 1 16

Çocuk rolüyle Yeşilçam'da büyük beğeni toplayan Sezercik lakaplı Sezer İnancık eski eşiyle mahkemelik oldu.

Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! 2 26

Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yapmıştı.

Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! 3 36

ESKİ EŞİYLE ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu ile Yılmaz, bir süre sonra boşandı ancak eşiyle aralarındaki sular durulmadı.

Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! 4 46

YENİDEN MAHKEMELİK OLDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ünlü yönetmen ve oyuncu Sezer İnanoğlu yeniden İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kendisine küfür ederek evine gelip rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir istedi.

Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! 5 56

Eski eş Zeynep Yılmaz da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sezer İnanoğlu hakkında aynı nedenlerden ötürü tedbir istedi. İstanbul Aile Mahkemesi tarafların tedbir isteğini kabul etti.

Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! 6 66

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Mahkeme Sezer İnanoğlu ve Zeynep Yılmaz'ın birbirlerine yönelik fiziksel ve iletişim yoluyla hakaret ve tehditte bulunmaması için 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

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