Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı!

Yeşilçam'ın Sezerciği eski eşiyle yine mahkemelik oldu: Sezer İnancık için uzaklaştırma kararı! İşte, o davanın ayrıntıları...

1 6 Çocuk rolüyle Yeşilçam'da büyük beğeni toplayan Sezercik lakaplı Sezer İnancık eski eşiyle mahkemelik oldu. 2 6 Sezer İnanoğlu, üçüncü evliliğini 30 Temmuz 2015'te yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile yapmıştı. 3 6 ESKİ EŞİYLE ARASINDA SULAR DURULMUYOR Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu ile Yılmaz, bir süre sonra boşandı ancak eşiyle aralarındaki sular durulmadı. 4 6 YENİDEN MAHKEMELİK OLDU Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ünlü yönetmen ve oyuncu Sezer İnanoğlu yeniden İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İnanoğlu eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kendisine küfür ederek evine gelip rahatsız ettiği gerekçesiyle mahkemeden tedbir istedi. 5 6 Eski eş Zeynep Yılmaz da İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Sezer İnanoğlu hakkında aynı nedenlerden ötürü tedbir istedi. İstanbul Aile Mahkemesi tarafların tedbir isteğini kabul etti. 6 6 UZAKLAŞTIRMA KARARI Mahkeme Sezer İnanoğlu ve Zeynep Yılmaz'ın birbirlerine yönelik fiziksel ve iletişim yoluyla hakaret ve tehditte bulunmaması için 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.



