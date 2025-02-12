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TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı: "Git bi daha da gelme"

Türkiye futbol federasyonu olaylı Adana Demirspor'un Galatasaray maçında tartışmalı VAR kararlarıyla gündem olan VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg için kararını verdi.

TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı: "Git bi daha da gelme"
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Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi gündemdeki yerini koruyor.

Karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg ise maçta yaşanan olaylar sonrası en çok tartışılan isimlerden biri oldu.

"GİT Bİ DAHA DA GELME"

Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sundberg ile ilgili TFF kararını verdi.

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TFF'DEN DANİMARKALI HAKEME KIRMIZI KART ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı.

Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtildi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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